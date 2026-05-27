Agentes de la Divincri de Arequipa detuvieron a Javier Fuentes Quispe, de 28 años, alias “Javichín”, por estar presuntamente implicado en el delito de receptación agravada, luego de ser intervenido con autopartes y celulares valorizados en más de seis mil soles cuya procedencia es materia de investigación.

La captura se realizó ayer en la intersección de la avenida Mariscal Castilla con la avenida Revolución, en el distrito de Paucarpata. Según la información policial, Javier Fuentes conducía el auto con placa AJV-674 en cuyo interior trasladaba un saco de polietileno que contenía diversas piezas vehiculares.

Entre los bienes incautados figuran dos memorias de vehículos valorizadas en aproximadamente 4 mil 500 soles, dos tableros completos valorizados en 2 mil soles, un autoradio, dos tacómetros, dos guanteras y dos cajas de fusibles.

Además, la Policía incautó dos celulares en proceso de identificación y 200 soles en efectivo. Todo el material será sometido a las diligencias correspondientes para establecer su procedencia y determinar si está vinculado al robo de vehículos.