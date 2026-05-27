Cleofe Huisa informó que su hija Brigitte, de 16 años, lucha por sobrevivir debido al síndrome de Wilkie, una enfermedad poco común que afecta gravemente el sistema digestivo e impide la adecuada absorción de alimentos. La menor, que apenas pesa 30 kilos, necesita ser trasladada de inmediato a Lima para ser sometida a una operación de alta complejidad, la única alternativa que podría salvarle la vida.

La madre explicó que la adolescente prácticamente no puede alimentarse. “Hace un mes con dos semanas no se alimenta. Los doctores del Hospital Honorio Delgado Espinoza la estabilizaron, pero hay momentos en que se pone mal y no come nada. Le dan leche por sonda; subió un kilo, y cuando no hay, vuelve a bajar de peso”, señaló entre lágrimas.

Los especialistas han planteado la necesidad de intervenirla quirúrgicamente. Sin embargo, la operación no puede realizarse en Arequipa debido a la falta de equipos y de una cama disponible en el área correspondiente. “Que la trasladen a Lima lo más pronto posible; ya han operado a otras personas allá”, pidió Cleofe, quien asegura que cada día de espera pone en riesgo la vida de su hija.

Brigitte presenta una obstrucción en el intestino delgado, característica del síndrome de Wilkie, condición que constituye el primer caso registrado en Arequipa. Su situación ha obligado a que abandone sus estudios, pese a que estaba preparándose para postular a la universidad y destacaba por sus buenas calificaciones.

“Es la tercera de mis hijas. Vivimos solos y de un día para otro se puso mal. No sabía nada de este síndrome”, señaló Cleofe Huisa, quien hoy clama por la intervención urgente del Ministerio de Salud para asegurar el traslado y garantizar la atención especializada que su hija requiere con urgencia.

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