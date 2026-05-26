Dos operarios que manipulaban el cargador frontal de la Municipalidad Provincial de Condesuyos fallecieron de manera inmediata tras el despiste y volcadura de la máquina en la que trabajaban el último martes alrededor de las 11:30 horas, en Chuquibamba. Las víctimas fueron identificadas como Víctor Delgado, maquinista, y Justo Vargas, su ayudante.

De acuerdo con los testimonios de vecinos del sector de Huario, frente a la Asociación Los Tres Herrantes, la máquina realizaba labores de mantenimiento, retiro de desmonte y piedras. Las primeras versiones señalan que la unidad habría perdido los frenos, deslizándose sin control hacia un barranco lleno de piedras de gran tamaño.

El fuerte impacto provocó que ambos trabajadores cayeron a las rocas, sufriendo heridas graves en la cabeza y el cuerpo que les ocasionaron la muerte de forma instantánea. A pesar de los intentos de los pobladores por brindarles primeros auxilios, la pérdida masiva de sangre y la magnitud de las lesiones hicieron imposible salvarles la vida.

Los cuerpos permanecieron por más de dos horas a un costado de la vía carrozable, mientras los vecinos daban aviso a las autoridades y aguardaban la llegada del fiscal de turno para realizar el levantamiento. La comunidad, aún conmocionada, criticó la demora de las autoridades.

Los moradores también denunciaron que esta y otras maquinarias municipales se encuentran en malas condiciones por falta de mantenimiento y reparación, situación que pudo haber contribuido al fatal accidente. Exigieron a la municipalidad una inmediata evaluación técnica del equipo pesado que opera en la zona.

Mientras tanto, las autoridades gestionaban el traslado de los cuerpos hacia la morgue del hospital Regional de Arequipa para la autopsia de ley; sin embargo, los familiares se oponen rotundamente, argumentando que Chuquibamba cuenta con hospitales y médicos suficientes para realizar dicho procedimiento. La protesta se mantiene, mientras la tragedia deja como saldo más lamentable a esposas e hijos que hoy lloran la pérdida de los trabajadores.