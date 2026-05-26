La alerta por el sarampión en Arequipa ha movido a más adultos y jóvenes hacia los puntos de vacunación; sin embargo, la principal preocupación de la Gerencia Regional de Salud está en otro grupo sensible, como son los menores de edad que aún no completan su esquema regular y que podrían quedar más expuestos ante una eventual mayor circulación del virus.

Giovanna Valdivia, coordinadora regional de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, sostuvo que en los últimos días hubo mayor demanda de vacunas por adultos, especialmente menores de 30 años. Este grupo, dijo, es el que más se moviliza por estudios, trabajo o viajes familiares.

ESPERA

Sin embargo, remarcó que la prioridad sigue siendo cerrar brechas en los menores de edad. En Arequipa se debe inmunizar a menores desde 6 meses hasta los 10 años, especialmente a aquellos que no recibieron ninguna dosis o no completaron su esquema. Recordó que la pandemia afectó severamente las coberturas de vacunación durante los años 2020, 2021 y 2022, cuando se inmunizó casi a la mitad de niños en comparación con lo esperado.

“Los niños tienen que venir con sus padres. Si hay un niño menor de 10 años que no ha completado sus dosis, llévenlo al establecimiento más cercano. Si hay contagios en menores, es responsabilidad de los padres de familia”, refirió la especialista.

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