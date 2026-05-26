Agricultores bloquearon por unas horas el puente Camaná y arrojaron cientos de kilos de arroz en el asfalto de la carretera Panamericana Sur, para exigir al Gobierno central la declaratoria de emergencia del sector agrario ante la fuerte crisis económica que atraviesan.

Los productores informaron que el precio del arroz, maíz y otros productos cayeron y, por el contrario, los fertilizantes como la urea y la mano de obra continúan en alza.

Más de mil agricultores de los distritos de Majes (Caylloma), Corire (Castilla), Ocoña y Quilca se movilizaron ayer por las principales calles de la ciudad de Camaná para protestar por el bajo precio del arroz. Los productores denunciaron que la sobreoferta y el ingreso de grano importado los mantienen en una crisis que amenaza su subsistencia.

No obstante, los protestantes se dirigieron al puente Camaná, donde realizaron por más de dos horas un bloqueo humano y arrojaron decenas de kilos de arroz, mientras tanto aumentaba la cola de vehículos en ambos lados de la carretera Panamericana Sur, en la espera estaban los camiones que trasladaban las camionetas que serán entregadas a la Policía Nacional.

ALERTA

La crisis del arroz en Arequipa podría empeorar en las próximas semanas debido al ingreso de nuevas cosechas provenientes del norte y la selva del país. Así lo alertó el gerente regional de Agricultura, Helard Nina Pachauri, quien señaló que entre mayo y junio comenzarán a cosecharse más de 70 mil hectáreas de arroz a nivel nacional, situación que generaría una sobreoferta y una nueva caída de precios.

El funcionario explicó que las regiones del norte y selva concentran cerca del 93% de la producción nacional de arroz, mientras que Arequipa apenas representa 7%. En Arequipa existen alrededor de 9 mil 600 productores arroceros afectados por esta problemática, principalmente en las provincias de Camaná, Castilla y el valle de Tambo.

Según dijo, los agricultores han optado por almacenar su producción en molinos debido a que vender el arroz actualmente significaría pérdidas económicas. “El productor está descapitalizado, porque si vende a precio de costo ya no tiene cómo sostener a su familia ni cómo continuar la siguiente campaña agrícola”.

El gerente regional también sostuvo que el ingreso de arroz importado y presuntos productos de contrabando continúan afectando el mercado local.