Las empresas de transporte interprovincial en Lima continúan operando con normalidad pese a los bloqueos registrados en diversas carreteras del norte del país debido al paro agrario indefinido impulsado por agricultores arroceros.

RPP detalló durante un recorrido por terminales terrestres ubicados en las avenidas 28 de Julio y Paseo de la República, que las empresas mantienen sus horarios habituales y la venta regular de pasajes hacia regiones afectadas por las protestas.

Pasajes mantienen precios habituales

Hasta el momento, los precios de los boletos no presentan variaciones pese al conflicto social y las restricciones parciales en algunas rutas.

Según se informó, los costos aproximados son:

Lima – Piura: S/ 80

Lima – Chiclayo: S/ 60

Lima – Trujillo: S/ 60

Las empresas continúan despachando buses con destino a ciudades del norte y oriente del país.

Lee aquí: MTC extendió vida útil de transporte público en Lima y Callao

Protestas afectan varias regiones>

Las movilizaciones de agricultores arroceros se desarrollan principalmente en regiones como:

Piura

Lambayeque

Tumbes

San Martín

Los manifestantes exigen que el Gobierno declare en emergencia el sector agrario debido a la crisis que enfrenta la producción arrocera.

Como parte de las protestas, distintos tramos de la Panamericana Norte y otras vías nacionales permanecen bloqueados o restringidos.

Bloqueos generan congestión vehicular

Las restricciones viales vienen ocasionando congestión vehicular y retrasos en algunos trayectos interprovinciales.

Sin embargo, pasajeros consultados señalaron que aún esperan llegar con normalidad a sus destinos, ya que desconocían el alcance de las protestas.

Hasta ahora, las empresas de transporte no han anunciado suspensión de rutas ni cancelaciones masivas de viajes.

Agricultores piden emergencia del sector

Los productores arroceros demandan medidas urgentes del Ejecutivo para enfrentar problemas económicos y productivos que afectan al sector agrícola.

Entre sus principales pedidos figura la declaratoria de emergencia agraria y acciones frente al incremento de costos y dificultades en la comercialización.