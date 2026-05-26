El ciudadano venezolano Víctor Manuel Bravo Pérez permanece detenido en la comisaría PNP Sol de Oro, en el distrito de San Martín de Porres (SMP), luego de haber agredido físicamente a una niña de cinco años en los exteriores del colegio Santo Domingo El Predicador.

Las cámaras de videovigilancia de la zona registraron el preciso momento de la agresión. En las imágenes se observa al sujeto acercarse de forma repentina a dos padres de familia que iban junto a la menor, quien se desplazaba en un scooter, y, sin mediar motivo aparente, propinarle una patada cerca del rostro.

Tras la agresión, los padres de la menor se dirigieron a la dependencia policial para presentar la denuncia correspondiente. Posteriormente, las autoridades lograron la captura del agresor, quien intentó justificar su conducta alegando que se encontraba bajo los efectos de las drogas.

“El sujeto se encuentra detenido por delito contra la salud pública, agresiones físicas y lesiones. El sujeto es Víctor Manuel Bravo Pérez, de 20 años. Este sujeto es de nacionalidad venezolana, que en estos momentos estamos solicitándole información a fin de ver la calidad migratoria que tiene hacia nuestro país. Es el que ha cometido diferentes agresiones”, indicó el general Castillo Vargas, jefe de la Región Policial.

De acuerdo con el alto mando policial, la situación legal y migratoria de Bravo Pérez está siendo verificada, debido a que, al momento de su intervención, no mostró ningún documento que sustente su identidad ni su permanencia legal en el país.

El ataque contra la menor no habría sido el único acto violento atribuido al sujeto. Un vecino denunció en la comisaría que el mismo individuo ingresó de forma violenta a su negocio mientras perseguía a otra persona. En medio del altercado, lo habría golpeado en la cabeza con un banco, para luego darse a la fuga y continuar ocasionando daños en la vía pública.