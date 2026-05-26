El próximo sábado 30 de mayo se realizará el “Festival de la Lima – Edición Salsera”, encuentro musical que reunirá a artistas nacionales e internacionales en el Círculo Militar de Jesús María.

El evento iniciará a las 5:00 p. m. y presentará una programación enfocada en salsa, timba cubana, vallenato y música tropical.

Los organizadores señalaron que el festival busca consolidarse como uno de los principales encuentros de música latina en la capital.

Artistas internacionales y nacionales en el escenario

Entre los invitados internacionales figuran Mayito Rivera y Pedro Calvo, exintegrantes de la agrupación cubana Los Van Van.

También participará la orquesta cubana Los Charangueros, reconocida dentro del circuito de música tropical.

Desde Colombia llegará la agrupación Los Parceros del Vallenato, encargada de representar el género vallenato durante la jornada musical.

El cartel nacional incluirá además a Son Tentación, Kate Candela, Angie Chávez, Camagüey y Fuerza Gigante Orquesta.

Propuesta musical diversa para el público limeño

La organización destacó que el festival ofrecerá una propuesta artística variada orientada a seguidores de distintos géneros de música latina.

La combinación de salsa clásica, timba cubana, vallenato y cumbia buscará atraer tanto a públicos tradicionales como a nuevas audiencias interesadas en música tropical.

Entradas y detalles del evento

El “Festival de la Lima – Edición Salsera” se desarrollará en el Círculo Militar de Jesús María.

Las entradas ya se encuentran disponibles mediante la plataforma Teleticket.

Se espera una importante asistencia de seguidores de la salsa y música latina en Lima.