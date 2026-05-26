Un adolescente de 17 años terminó en el hospital luego de ser acuchillado por una pareja que lo interceptó para robarle su celular cuando se encontraba con un amigo por inmediaciones de la Plaza Cívica de la zona 6 del sector de Ciudad Municipal, en el distrito de Cerro Colorado.

Rebeca M. S. (40), contó a Correo que su hijo salió la tarde del domingo para jugar fulbito con sus amigos del colegio y al terminar su partido, ambos regresaron a pie a su vivienda ubicada en el sector de Villa Magisterial.

En el trayecto, los menores se cruzaron con una pareja, quienes comenzaron a insultarlos para luego exigirle a uno de los menores que le entregara su celular. La situación escaló rápidamente hasta convertirse en una violenta agresión.

El varón sacó un cuchillo con el que hirió al menor en el lado izquierdo del abdomen para luego huir con su teléfono. Tras el ataque, los menores lograron abordar un taxi y fueron en busca de ayuda. En el camino se cruzaron con efectivos de la comisaría de Ciudad Municipal que realizaban patrullaje y fueron los agentes quienes finalmente evacuaron al herido hacia el Centro de Salud de Zamácola.

ATENCIÓN

Debido a la gravedad de las lesiones en el escolar, tuvo que ser referido hacia el hospital Honorio Delgado Espinoza, donde fue operado de emergencia para luego ser internado en el área de Trauma Shock.

“Ya lo han operado, pero aún no sabemos detalles de su estado”, dijo Rebeca, aún preocupada por la evolución de su menor hijo. Agregó que en la zona donde el escolar fue atacado no habría cámaras de seguridad que ayuden a identificar con rapidez a los agresores. Sin embargo, la Policía ya realiza las diligencias del caso para poder identificar a la pareja que puso en serio peligro la vida del menor para apropiarse de su celular.