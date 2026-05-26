Personal de la Oficina de la Defensoría del Pueblo en Piura se reunió con las autoridades de la Municipalidad de Paita para verificar el cumplimiento de los acuerdos tras el colapso del alcantarillado.

Previamente, la Defensoría, EPS Grau, Vivienda y la comuna pactaron desplegar brigadas de salud para prevenir brotes de leptospirosis, conjuntivitis y males dermatológicos, además de entregar ayuda humanitaria a los damnificados.

Al respecto, la EPS Grau informó que controló el aniego de aguas residuales en el jirón Túpac Amaru y desinfectó el Colegio San Francisco, la vía pública y el mercado.

Finalmente, las autoridades indicaron que continúan las charlas educativas y el monitoreo preventivo, descartando hasta el momento casos de dengue o leptospirosis en la zona.