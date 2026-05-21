A más de dos semanas del desborde de aguas residuales en el Jr. Zanjón, en Paita Alta y que inundó la institución educativa “San Francisco”; el director del plantel exige tanto a la EPS Grau como a la comuna paiteña realizar la desinfección y fumigación, para que los estudiantes puedan regresar a las clases presenciales.

Limpieza. El director del colegio “San Francisco”, José Pinday, informó que hasta el momento hay un avance del 95% en la limpieza y retiro del barro y escombros dejados el pasado 4 de mayo por el desborde de las aguas residuales, pero aún falta la fumigación y desinfección del plantel, para lo cual se comprometieron tanto la EPS Grau como la Municipalidad Provincial de Paita.

El director precisó que urge regresar a la presencialidad porque de los más de 1400 estudiantes, solo el 50% asiste a las clases virtuales.

“En la virtualidad tenemos en esta semana acceso al 50% de estudiantes, según los reportes que tenemos de los profesores, de los auxiliares. La primera semana de virtualidad también solamente trabajamos con el 65%. De un promedio de 1450 alumnos son casi 700 alumnos que no ingresan por diversos motivos, por eso urge que se concluyan los trabajos para el retorno a la presencialidad por el bienestar de los estudiantes”, dijo Pinday.