El Gobierno Regional de Ica cerró el año 2024 con un 98.5% de ejecución presupuestal, ubicándose entre las regiones con mayor eficiencia en el uso de recursos públicos a nivel nacional, según informó el gerente general del GORE Ica, Abel Osorio, durante una entrevista a RPP Noticias.

Inversión pública

El funcionario destacó que el desempeño regional ha permitido posicionar a Ica en los primeros lugares en capacidad de gasto por tercer año consecutivo, resaltando además la ejecución de proyectos de inversión sin reportes de irregularidades.

Sin embargo, Osorio advirtió que la principal dificultad actual es la falta de transferencia de recursos por parte del Gobierno Central, lo que, según indicó, podía afectar la continuidad de obras y la planificación presupuestal del 2025.

El representante regional señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas mantiene pendiente la entrega de aproximadamente 148 millones de soles correspondientes al ejercicio anterior, los cuales fueron considerados como saldo de balance dentro del presupuesto actual, generando, según explicó, un desfase financiero en la programación del año en curso.

Asimismo, indicó que el Gobierno Regional de Ica habría recurrido a operaciones de endeudamiento con el Banco de la Nación por cerca de 90 millones de soles, con el objetivo de garantizar la continuidad de proyectos de inversión pública.

Durante la entrevista, también se informó que la región continúa a la espera de la transferencia de 50 millones de soles solicitados para atender los daños ocasionados por el Fenómeno El Niño, recursos que, según precisó, aún no han sido transferidos pese a las gestiones realizadas ante el Ejecutivo.

Osorio advirtió que la falta de respuesta oportuna podría generar retrasos en la ejecución de obras y en la atención de emergencias, especialmente en un contexto en el que la región busca sostener altos niveles de inversión pública.

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