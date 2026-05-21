El jefe de la DIVOPUS Pisco, coronel PNP. Elías Soto Daniel Enrique, informó sobre la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Terribles del Muelle”, durante un operativo ejecutado por agentes de la COMOPPOL – DIRNOS – REGPOL Ica – DIVOPUS Pisco – Comisaria Huamani, en inmediaciones de la calle Muelle con Demetrio Miranda, referencia Restobar, en la provincia de Pisco.

Golpe policial

Durante la intervención policial fue retenido un menor de 16 años, alias “Chato”, y detenida Greeys Daniela Lozano Félix (18), conocida como “Patrona”, quienes son investigados por el presunto delito contra la seguridad pública en la modalidad de tenencia ilegal de arma de fuego, municiones y material explosivo, además del presunto delito contra la salud pública por tráfico ilícito de drogas.

El coronel Soto detalló que entre las especies decomisadas se encontró una pistola abastecida con varias municiones de diferentes calibres, además de casquillos percutados y un cartucho artesanal con aparente explosivo tipo TNT acondicionado con cinta aislante negra y mecha lenta, listo para ser utilizado. Asimismo, se incautaron 50 ketes con sustancia parduzca pulverulenta con características compatibles con Pasta Básica de Cocaína (PBC).

Las autoridades también incautaron dos celulares, un equipo Redmi y un iPhone 13, los cuales serán sometidos a pericias técnicas como parte de las investigaciones para determinar posibles vínculos con otros hechos delictivos registrados en la provincia de Pisco. “Este operativo permitió sacar de circulación material altamente peligroso que atentaba contra la seguridad de la población”, manifestó la autoridad policial.

Finalmente, el jefe de la DIVOPUS reveló que los intervenidos estarían presuntamente relacionados con hechos de sicariato ocurridos recientemente en Pisco. Según las investigaciones preliminares, el menor alias “Chato” estaría implicado en el ataque armado ocurrido el pasado 11 de mayo de 2026, donde resultaron heridos 3 personas en la plazuela frente al cementerio de la ciudad a consecuencia de un presunto ajuste de cuentas. El caso continúa en investigación por las autoridades competentes.

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