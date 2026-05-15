Un operativo conjunto ejecutado por agentes de la Dirección Regional de Inteligencia y de la División de Investigación Criminal (DIVINCRI) de Ica permitió la captura de dos presuntos integrantes de la banda criminal denominada “los veloces de Ica”, investigados por su presunta participación en un caso de secuestro y robo agravado ocurrido en el distrito de Santiago.

Grave delito

La intervención policial se desarrolló el pasado 14 de mayo, tras un seguimiento de inteligencia policial orientado a identificar a los responsables de un violento asalto registrado en las inmediaciones del fundo Reiter Peruvian Berry, donde la víctima fue interceptada y retenida contra su voluntad por sujetos armados.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el agraviado, identificado como Carlos Grozzer G., de 43 años, fue reducido por los delincuentes, quienes bajo amenazas y violencia física lograron despojarlo de una camioneta Mitsubishi Outlander de placa T6U-524, además de dinero en efectivo, joyas y otros bienes de valor.

Durante el hecho criminal los sujetos obligaron a la víctima a realizar transferencias interbancarias por aproximadamente 30 mil soles desde sus cuentas. Asimismo, entre los objetos robados figura un reloj de alta gama marca Movado, valorizado en alrededor de 2 mil dólares, además de otras especies aún en proceso de valorización.

Tras la denuncia presentada, personal especializado de Inteligencia y DEPINCRI inició un trabajo de análisis de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona donde ocurrió el robo, logrando identificar dos vehículos presuntamente utilizados para ejecutar y facilitar la huida de los implicados.

Se trata de un automóvil Hyundai Grand i10 de color gris oscuro, con placa Y2L-390, y un Kia Río de color rojo, con matrícula BVU-195. Con estos elementos, las autoridades desplegaron operativos simultáneos en distintos puntos estratégicos de la provincia de Ica y el distrito de Parcona.

La primera intervención se realizó en el pasaje Sebastián Barranca, en Parcona, donde fue detenido Hugo Ángel Palacios Orderique, de 33 años, conocido en el ámbito delictivo con los alias de “Zorro” o “Negro Ángel”. El investigado fue intervenido mientras se encontraba a bordo del vehículo Hyundai Grand i10 presuntamente implicado en el hecho delictivo.

En un segundo operativo desarrollado en el sector de Alto Comatrana, agentes policiales lograron ubicar y detener a Sebastián Donayre Ormeño, de 22 años, alias “Sebastián”, quien se encontraba en posesión del vehículo Kia Río vinculado a las investigaciones.

Según información policial, ambos sujetos serían presuntos integrantes de la banda criminal “Los Veloces de Ica”, presuntamente implicados en los delitos contra el patrimonio – robo agravado y contra la libertad personal – secuestro.

Las unidades vehiculares incautadas fueron trasladadas a la sede policial para las diligencias correspondientes, mientras que los detenidos permanecen bajo custodia y a disposición de la unidad especializada, con conocimiento del representante del Ministerio Público.

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