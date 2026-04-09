Un operativo policial ejecutado en la provincia de Ica permitió la desarticulación de la presunta banda criminal denominada “Los Titanes del Sur”, cuyos integrantes estarían involucrados en un violento asalto bajo la modalidad de marcaje y reglaje, en agravio de una mujer de 61 años. El hecho delictivo dejó como saldo la sustracción de más de 46 mil soles y 1,700 dólares americanos.

Grave delito

De acuerdo con el acta de intervención formulada por agentes de la División de Investigación Criminal (Depincri) de la Policía Nacional del Perú, el asalto se produjo el 6 de abril alrededor de las 3:35 de la tarde, en la avenida Julio César Tello, en el distrito de Parcona. La alerta fue emitida por un vecino de la zona, quien reportó un robo a mano armada, lo que motivó la inmediata movilización de efectivos policiales.

Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de un vehículo con placa NAEP-456, marca Chevrolet, modelo Spark Lite, de color rojo. Según las primeras indagaciones, dicho vehículo había sido interceptado por los delincuentes, quienes se desplazaban en una camioneta Kia Sportage de color gris.

La víctima, se encontraba en el asiento del copiloto cuando fue abordada por dos sujetos armados que descendieron del vehículo sospechoso. Los individuos la encañonaron y la obligaron a entregar el dinero que minutos antes había retirado de una agencia del banco BBVA. Asimismo, se confirmó que la mujer había cambiado una suma adicional en dólares en una casa de cambio ubicada en los alrededores de la Plaza de Armas de Ica.

Tras perpetrar el robo, los delincuentes huyeron del lugar, lo que dio inicio a un operativo policial que incluyó la activación de diversos planes estratégicos orientados a la ubicación y captura de los responsables.

Como resultado de estas acciones, en horas de la madrugada del 7 de abril, aproximadamente a las 3:00 a.m., personal policial logró la intervención en flagrancia de los presuntos integrantes de la banda en distintos puntos de la provincia de Ica.

Las detenciones se realizaron en las siguientes ubicaciones: en la urbanización Villa Club, primera etapa, en el distrito de La Tinguiña, fue detenida Melanie Dayana Zambrano Arboleda (20), de nacionalidad ecuatoriana. En inmediaciones de la calle principal de la urbanización La Florida, se intervino a Josseph Leonardo Ormeño Choque (23). En la sexta etapa de la misma urbanización, en el distrito de Subtanjalla, fue capturado Willy de la Roca Chalco (31). Finalmente, en la calle principal de la urbanización La Florida, se logró la detención de Daniel Jheferson Herrera Cerón (25).

Todos los intervenidos son investigados por su presunta participación en delitos contra la seguridad pública, específicamente por la fabricación, comercialización, uso o porte ilegal de armas de fuego, así como por robo agravado en la modalidad de marcaje y reglaje, en agravio de la víctima.

Durante las diligencias, la Policía Nacional incautó diverso material considerado relevante para la investigación. Entre los objetos decomisados se encuentra una pistola de color negro, marca Browning, modelo C283, calibre 9 mm, abastecida con una cacerina con tres municiones. Asimismo, se halló una pistola Glock equipada con una cacerina, además de dos adaptadores de baquelita de marca Taurus, uno de ellos tipo MCK, ambos de color negro y sin número de serie.

También se incautaron dos cacerinas adicionales: una de gran capacidad con capacidad para treinta municiones, sin abastecer, de color arena; y otra cacerina metálica de color negro, abastecida con ocho municiones.

En el operativo, los agentes encontraron además tres pares de placas de rodaje presuntamente adulteradas, identificadas como P3S-737, Z7R-860 y D4Y-880, lo que refuerza la hipótesis de que la organización utilizaba vehículos con identificación falsa para cometer sus ilícitos.

Entre los objetos incautados también figura un chaleco policial de color negro con cinta reflectiva 3M, que portaba el escudo de la Depincri, lo que sugiere que los investigados podrían haber intentado simular autoridad para facilitar sus acciones delictivas.

Finalmente, se decomisó dinero en efectivo en diferentes denominaciones, billetes de 200, 100 y 50 soles, así como aproximadamente 600 dólares americanos, cuya procedencia es materia de investigación.

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