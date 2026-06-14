La difícil situación que atraviesa una adolescente de 14 años en la provincia de Nasca ha movilizado a familiares, vecinos y ciudadanos que vienen organizando una cruzada solidaria para ayudar a financiar la atención médica especializada que necesita con urgencia.

Preocupación familiar

Se trata de Gloria Andrea Canchares Huarcaya, una menor que, según relatan sus familiares, enfrenta desde hace algún tiempo un problema de salud mental que ha provocado cambios drásticos en su comportamiento y ha generado preocupación permanente.

La situación cobró notoriedad recientemente luego de que la adolescente fuera reportada como desaparecida durante varios días. Tras ser ubicada, la familia reveló que la menor presenta episodios recurrentes que la llevan a abandonar su vivienda sin rumbo definido, exponiéndose a diversos riesgos.

De acuerdo con sus familiares, Gloria recibe atención médica y medicación especializada; sin embargo, aseguran que su condición requiere una intervención más compleja y permanente que actualmente no pueden costear.

“Queremos que vuelva a ser la niña que era antes. Era tranquila, estudiosa, le gustaba ayudar en casa y siempre estaba pendiente de su colegio”, relató una de sus tías.

Los familiares explican que los episodios de crisis se han vuelto cada vez más frecuentes. En algunos casos, la menor ha intentado abandonar su vivienda por sus propios medios, obligando a sus seres queridos a mantenerse en constante vigilancia.

“Tenemos temor de que algo le pueda pasar cuando se escapa. Ella sale sin rumbo y no siempre es consciente de los peligros que existen en la calle”, señaló una familiar.

Según la familia, especialistas que vienen evaluando a la adolescente recomendaron continuar con atención especializada fuera de la provincia, una alternativa que implica gastos médicos, traslados y otros costos que resultan difíciles de asumir para el hogar.

La madre de la menor trabaja en labores de limpieza y sostiene económicamente a la familia, situación que ha llevado a vecinos y amigos a organizar una actividad solidaria para recaudar recursos.

“Lo único que queremos es darle una oportunidad para que reciba el tratamiento que necesita. Cualquier apoyo es importante para nosotros”, expresó.

La campaña contempla la realización de una actividad benéfica en la que se espera reunir fondos para cubrir parte de los gastos que demandará la atención médica de la adolescente. Asimismo para apoyar pueden comunicarse al 928 793 819 (Aracely Siancas).

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