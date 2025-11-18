Un hombre de 33 años, identificado como Julio D. V., deberá permanecer dos años y siete meses en el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé, luego de que un juzgado de Huancayo dispusiera su internamiento por las agresiones cometidas contra su padre, un anciano de 82 años.

El hecho ocurrió en septiembre de 2022, cuando el adulto mayor descansaba y fue sorprendido por su hijo, quien le lanzó dos ladrillos y una silla, causándole lesiones. La Fiscalía presentó el caso señalando que el agresor, diagnosticado con esquizofrenia paranoide, no seguía tratamiento y ya había protagonizado episodios similares.

La evaluación psiquiátrica determinó que el joven es inimputable, por lo que el juzgado optó por una medida de seguridad en lugar de una sanción penal.