Cayó en flagrancia. Un operativo policial realizado en la sede del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) en Tarma, terminó con la detención de Luis Fernando J. N.(44), investigado por presuntos delitos de concusión, cobro indebido y peculado de uso.

La intervención ocurrió a las 17:20 horas de ayer, bajo la dirección de la titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios de Junín, fiscal Enan Taipe Quispe.Según se supo, el Equipo Especial del Departamento Desconcentrado de Investigación Contra la Corrupción (DEPDDICC) Huancayo realizó la captura, tras una alerta coordinada de manera reservada con la Oficina de Integridad contra la Corrupción de Reniec Lima, que denunció presuntas gestiones irregulares y cobros ilícitos a usuarios.

Durante el registro del ambiente en la sede institucional se incautaron un teléfono celular, S/ 320, tickets de trámites de DNI electrónico, apuntes con numeraciones y documentos pertenecientes a ciudadanos que habrían sido atendidos mediante procedimientos irregulares.

El perjuicio económico preliminar asciende a S/ 100 mil; sin embargo, este dato aún está en verificación.El detenido será trasladado hasta la ciudad de Huancayo para continuar con las diligencias, mientras las autoridades amplían la investigación sobre posibles trámites “fantasma” y cobros indebidos dentro de la institución.

El caso actualmente se encuentra en investigación, pero habrían pruebas para las denuncias respectivas por varios delitos.