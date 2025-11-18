Los escolares de la región Junín que participaron de la Etapa Nacional de los Juegos Escolares Deportivos y Paradeportivos 2025, que se llevó a cabo en la ciudad de Lima, lograron un total de 38 medallas, de las cuales nueve fueron de oro, la misma cantidad de plata y 20 de bronce.

Los de la categoría B, que lograron el oro, clasificaron a los Juegos Sudamericanos Escolares 2025, que se llevarán a cabo en Asunción de Paraguay, del 30 de noviembre al 7 de diciembre del presente año.

Nuestros menores deportistas participaron en las disciplinas de vóley, atletismo, fútbol, paraatletismo, tenis de mesa, natación y judo, de las categorías “A”, “B”, “C” y “E”.

Medallas de oro

En las competencias individuales se tiene a Luciana Velarde Palomino quien obtuvo medalla de oro en la prueba: 3km marcha atlética, de la I.E La Asunción de Palian (Huancayo) en la categoría “B” damas; en varones, el estudiante Pérez Sáenz Jimmy se consagró al obtener doble medalla de oro al ganar en las pruebas de 800 y 2000 metros planos representando a la I.E. Salesiano Técnico Don Bosco (Huancayo).

Otro medallista fue Vega Orellana Matías, en la prueba de salto alto logró medalla de oro dejando en alto el nombre de la I.E. Pamer (Huancayo), así mismo María Taipe Buendía de la I.E. Nuestra Señora del Cocharcas se consolidó con el oro en los 3000 MTS categoría “C” damas.

Los logros siguen para tenis de mesa con el estudiante Diego Andree Díaz Meza de la I.E. Zárate que obtuvo el oro en la categoría “B” varones, también en la disciplina de paraatletismo en la categoría “E” - discapacidad auditiva nuestra deportista Elescano Valera Briguith alcanzó la gloria al obtener doble medalla de oro en las pruebas 80 MTS y lanzamiento de bala, ella representando a la I.E. 31537 – Ashaninga de Pichanaki.

En juegos colectivos, disciplina de voleibol varones categoría “B” la I.E. Mundo Feliz de Huancayo, logró quedar en el primer lugar a nivel nacional. Todos los medallistas nacionales de alcanzaron el oro, competirán en los Juegos Sudamericanos Escolares 2025.

Medallas de plata

Los consiguieron en tenis de mesa dobles, Ariana Meza de la I.E. Amadeus junto a Cecilie Tacuri de la I.E. San Antoni María Claret.

También en natación varones categoría “B” prueba de relevos, los deportistas Jeremy Angel Huincho Jimenez de la I.E. Divino Niño Jesús, Vasco Enrique Muñoz Ayama de laI.E. Pamer ambos de Satipo y Luis Ander Ramírez Loyza de la I.E . UNIVISA de Pichanaki.

La escolar Xenia Serena Escobar de la I.E. Jerusalen (Huancayo) en los 2000 MTS, también clasificó al Sudamericano como mejor segunda.