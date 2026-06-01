Los moradores del centro poblado Huanábano, en el distrito de Alto Larán, en la provincia de Chincha, la noche del sábado solicitaron la presencia de la policía para realizar constatación por olor asfixiante.

Menor afectada

La población vulnerable, en su mayoría menores de edad, como consecuencia de la inhalación empezaron a presentar dificultad respiratoria. Una de las más afectadas es una niña de 13 años, quien ingresó al servicio de emergencia del hospital San José de Chincha por presentar signos de intoxicación y aún más alteración en la piel.

La paciente quedó en observación médica, mientras en el sector no se podía identificar el origen de donde emanaba el fuerte olor. Los vecinos se vieron obligados a cubrir boca y nariz, y también solicitaron presencia de un profesional en agronomía para identificar el químico vertido por los alrededores.

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