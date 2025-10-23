La Municipalidad Provincial de Chincha resolvió la clausura temporal del restaurante denominado “Susy” tras los casos de intoxicación masiva que fueron reportándose desde el viernes de la semana anterior. La medida impuesta por el plazo de 30 días surgió después de un operativo inopinado en el que participaron personal de la subprefectura provincial, así como de salud ambiental y el gobierno local.

Operativo a restaurante

Como se recuerda, los hospitales San José de Chincha y René Toche Groppo (EsSalud) al igual que las clínicas de la ciudad este fin de semana recibieron a decenas de personas que ingresaron con síntomas de enfermedades diarreicas agudas. Fueron más de 30 casos reportados con este problema de salud. El común denominador de los pacientes además fue la ingesta de alimentos en un conocido local de comida rápida.

Testimonios como el de la familia Ortiz revelan que consumieron en “Susy”, ubicado en plena Plaza de Armas de Chincha, pollo a la brasa y cremas. Luego de ello vinieron las complicaciones con fuertes dolores estomacales, cólicos, vómitos y más. La atención que recibieron fue en dos establecimientos de salud y finalmente quedaron hospitalizados en una clínica por alto índice de gravedad de intoxicación.

Los afectados solicitaron al gobierno local intervenir y clausurar el local. El restaurante a raíz de las constantes quejas permaneció sin atender al público y ayer una delegación de subprefectura y municipalidad ejecutaron el operativo inopinado. Lo que se detectó fue falta de higiene en el almacenamiento de los alimentos, presencia de suciedad en todo el mobiliario. La subprefecta Karla Campos señaló que el negocio está “propenso a tener contaminación ambiental”.

Con relación al agente que causó la intoxicación en decenas de personas, hay sospechas que se trate del huevo. Según información oficial, el local de comida rápida había cambiado de proveedor de este alimento, utilizado en preparaciones de cremas como la mayonesa. Lo siguiente de las autoridades es investigar la procedencia del insumo para evitar que más personas presenten afección a su salud.

