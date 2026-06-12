En una sesión extraordinaria desarrollada ayer por la tarde el Consejo Regional de Tacna aprobó por unanimidad la licencia sin goce de haber del consejero Manuel Mori Mamani a fin de que postule a la alcaldía de Ilabaya en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Dicha licencia será efectiva a partir del 1 de setiembre, lo que posibilitará que pueda participar en la contienda a efectuarse el 4 de octubre.

Licencia estará vigente en setiembre

Del mismo modo los consejeros aprobaron por unanimidad la dispensa, vigente a partir del 4 de septiembre, solicitada por el consejero Juan Ramos Arocutipa para candidatear a la alcaldía de Calana.

En otro punto de la sesión se aprobó la autorización para que los consejeros Miguel Sierra, Yancarlo Acero y Juan Velásquez viajen a la ciudad de Quillabamba para las actividades conmemorativas para el aniversario de la provincia de La Convención el 24 y 25 de julio.