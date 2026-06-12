Dalia Durán afirmó que continuará con las acciones legales que mantiene contra John Kelvin y señaló que espera que las autoridades emitan los pronunciamientos correspondientes en los casos que siguen abiertos.

Según explicó en el programa de Magaly Medina, su postura actual es distinta a la que asumió años atrás y ahora está decidida a continuar con todos los procedimientos pendientes. Además, sostuvo que su principal motivación es buscar justicia y proteger a sus hijos.

“No voy a parar hasta que se haga justicia. Esta vez voy a ir hasta las últimas consecuencias en todos los procesos que han quedado pendientes y en este también. Ya no más, ya no hay contemplación alguna. Y esto no es venganza, ojo. Lo hago por mis hijos. Nunca debí de retractarme, nunca debí confiar en esa persona” , declaró.

La cubana también expresó su preocupación por vivir en el mismo condominio que el cantante. En ese sentido, indicó que en su vivienda mantienen medidas de seguridad de manera permanente. “Nosotros paramos con seguro todo el día.