Mantiene la calma. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, reiteró que aguarda con serenidad los resultados finales y oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de dar a conocer su posición definitiva sobre la segunda vuelta electoral.

“Soy muy prudente, vamos a esperar al resultado del conteo final”, agregó.

En declaraciones a la prensa, se refirió a los pedidos de Juntos por el Perú (JP) para anular las actas de 1 751 mesas de sufragio.

“No vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”, declaró a la prensa.

EXHORTACIÓN

Sobre las movilizaciones convocadas por sectores afines a Roberto Sánchez y JP, Fujimori formuló un llamado a la calma e invocó a la ciudadanía a informarse mediante los canales oficiales.

En esa línea, recordó las declaraciones de su contendor sobre el respeto a la voluntad popular.

“Yo me quedo con las declaraciones del candidato Roberto Sánchez, cuando ha señalado que va a respetar los votos”, enfatizó.

La lideresa de Fuerza Popular también manifestó su disposición al diálogo político una vez concluido el proceso electoral.