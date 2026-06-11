La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, señaló que esperará los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) antes de emitir una posición definitiva sobre la segunda vuelta electoral.

Indicó que el conteo de votos continúa y destacó el trabajo de los personeros de su partido en los Jurados Electorales Especiales (JEE), donde aún se revisan actas observadas e incidencias.

Durante una declaración a la prensa, Keiko Fujimori agradeció el respaldo de sus simpatizantes que fueron a saludarla, y afirmó que afronta los resultados preliminares con prudencia. “ Vamos a esperar al conteo final de la ONPE para luego pronunciarnos” , manifestó.

Respecto a las movilizaciones convocadas por sectores afines a Roberto Sánchez y Juntos por el Perú, la candidata hizo un llamado a la calma y exhortó a la ciudadanía a informarse a través de los canales oficiales. Asimismo, destacó las declaraciones de Sánchez sobre el respeto a la voluntad popular. “Yo me quedo con las declaraciones del candidato Roberto Sánchez cuando ha señalado que va a respetar los votos”, expresó.

Fujimori también mostró disposición al diálogo político una vez concluido el proceso electoral. Señaló que, debido a lo ajustado de los resultados, será necesario que las fuerzas políticas mantengan canales de comunicación durante el próximo quinquenio, independientemente de quién resulte ganador.

Finalmente, al referirse a los pedidos de nulidad e impugnaciones presentados por Juntos por el Perú, sostuvo que no encuentra fundamentos para dichas solicitudes. “No vemos ninguna causal de nulidad, pero están en todo su derecho de hacerlo”, indicó.