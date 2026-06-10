La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, exhortó a la ciudadanía y a las fuerzas políticas a mantener la prudencia y aguardar los resultados oficiales de las autoridades electorales, luego de que el avance del escrutinio acortara la diferencia con su rival en la segunda vuelta.

En diálogo con la prensa, Fujimori sostuvo que el avance en el procesamiento de las actas del extranjero ha fortalecido las expectativas de Fuerza Popular. Sin embargo, remarcó que será necesario esperar los resultados oficiales de los organismos electorales.

“Esperar las cifras oficiales, pero sin duda cuando aumenta el conteo, sobre todo de las actas que están viniendo del extranjero, pues nos da mucho aliento”, manifestó.

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La lideresa de Fuerza Popular también comentó las proyecciones difundidas por diversas encuestadoras y los pronunciamientos de dirigentes políticos en redes sociales. Al respecto, enfatizó que serán las actas electorales las que definan el resultado final de la contienda.

“Más allá de los comentarios que puedan tener, acá lo importante es lo que señalan las actas. Son las instituciones de nuestro país las que van a dar ese veredicto”, señaló.

Fujimori también respondió a las declaraciones de dirigentes de Juntos por el Perú y señaló que los actores políticos acordaron respetar el resultado que determinen las autoridades electorales.

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Asimismo, la candidata resaltó la labor de los personeros que participaron en las mesas de sufragio de todo el país, al considerar que su trabajo fue fundamental para asegurar la transparencia del proceso electoral.

La candidata señaló que el principal reto del futuro gobierno será recuperar la cohesión nacional, sin importar cuál sea el desenlace de la contienda electoral.

“Nuestro país está fragmentado y vamos a tener que tender los puentes de unidad”, refirió.