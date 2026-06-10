El Ministerio Público oficializó la conclusión de las funciones de José Domingo Pérez como fiscal provincial titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima, según una resolución publicada este martes en el Diario Oficial El Peruano.

La medida fue formalizada mediante la Resolución N.° 1642-2026-MP-FN, que dispone el término de su designación con eficacia anticipada desde el 2 de abril de 2026.

Pérez Gómez se desempeñó hasta este año en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima y fue uno de los integrantes más visibles del equipo que investigó los casos vinculados al escándalo de Lava Jato en Perú.

Decisión de la Junta Nacional de Justicia

La resolución del Ministerio Público se sustenta en la decisión adoptada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ), que acordó no ratificar al magistrado en el cargo.

Según la parte considerativa de la norma, la resolución emitida por la JNJ fue debidamente notificada y cuenta con el respectivo acuse de recibo, por lo que correspondía oficializar el cese de sus funciones.

Asimismo, se precisa que la conclusión de su designación se realiza sin perjuicio de las acciones legales pendientes o de las quejas y denuncias que pudieran encontrarse en trámite.

Deberá realizar entrega de cargo

La disposición también establece que José Domingo Pérez deberá efectuar la entrega formal del cargo conforme a las normas vigentes.

Además, la resolución será comunicada a diversas instancias, entre ellas la Junta Nacional de Justicia, la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lima Centro y la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

Registra 98 quejas y denuncias

El documento señala que, de acuerdo con información de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, el exfiscal registra 98 expedientes entre denuncias y quejas.

El reporte detalla:

16 denuncias.

81 quejas.

1 queja-denuncia.

De ese total, 84 casos ya fueron concluidos, uno de ellos con una sanción de suspensión, mientras que 14 continúan en trámite.