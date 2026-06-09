El presidente interino de Perú, José María Balcázar, figura como el mandatario con peor aprobación ciudadana en América Latina, de acuerdo con el más reciente sondeo de CB Global Data realizado en junio de 2026.

Según la encuesta, Balcázar registra apenas un 18,2 % de imagen positiva frente a un 71,7 % de desaprobación, ubicándose en el último lugar del ranking de 18 presidentes latinoamericanos evaluados.

Bukele vuelve a liderar la región

El mandatario mejor valorado es Nayib Bukele, quien alcanzó una aprobación del 69,1 %, superando el 67,5 % que registró en mayo. Su nivel de desaprobación se ubica en 27,6 %.

En segundo lugar aparece Claudia Sheinbaum, con una imagen positiva del 65,5 % y una desaprobación del 31 %. Aunque se mantiene entre los líderes regionales, registró una ligera caída respecto al 67,8 % obtenido el mes anterior.

El tercer puesto corresponde a Laura Fernández, quien alcanzó una aprobación de 56,1 %, consolidándose entre los mandatarios con mejor valoración ciudadana de la región.

Los presidentes con mayor desaprobación

Además de Balcázar, entre los mandatarios peor evaluados figuran:

Delcy Rodríguez: 29,5 % de aprobación y 64,8 % de desaprobación.

Bernardo Arévalo: 33,1 % de aprobación y 63 % de rechazo.

No obstante, Rodríguez fue la mandataria que más creció en aprobación durante el último mes, al pasar de 24,1 % a 29,5 %.

Así quedó el ranking regional

Entre los presidentes con mejor desempeño también destacan:

Nayib Bukele (69,1 %) Claudia Sheinbaum (65,5 %) Laura Fernández (56,1 %) Luis Abinader (54,8 %) Santiago Peña (48,3 %)

Más abajo aparecen:

Luiz Inácio Lula da Silva (47,6 %)

Rodrigo Paz (46,4 %)

José Antonio Kast (45,2 %)

Nasry Asfura (44,5 %)

Daniel Ortega (42,9 %)

Mientras que en la parte baja del listado se encuentran:

Daniel Noboa (41,7 %)

Yamandú Orsi (38,8 %)

Javier Milei (37,9 %)

Gustavo Petro (36,5 %)

José Raúl Mulino (36 %)

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Detalles de la encuesta

El estudio fue realizado entre el 2 y el 7 de junio de 2026 en 18 países de América Latina, con una muestra total de 40.517 personas. Según CB Global Data, el sondeo tiene un nivel de confianza del 95 % y un margen de error que oscila entre ±1,9 % y 2,2 %.