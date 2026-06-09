Keiko Fujimori señaló que el fortalecimiento del diálogo político y la construcción de consensos entre las distintas fuerzas democráticas deben marcar el rumbo de la gestión pública en los próximos cinco años. Sus declaraciones fueron ofrecidas tras concluir una serie de actividades y reuniones de coordinación en su local de campaña de San Isidro. En ese contexto, la lideresa fujimorista remarcó que su agrupación mantiene una actitud abierta al entendimiento y al trabajo conjunto con las diversas bancadas representadas en el Congreso.

Según las precisiones de Fuerza Popular, los resultados preliminares de la segunda vuelta reflejan una contienda estrecha entre ambas candidaturas. Frente a este escenario, Fujimori pidió a la ciudadanía actuar con serenidad y esperar el avance del procesamiento oficial de actas por parte de la ONPE. Asimismo, informó que su organización desplegó a más de un centenar de personeros legales en distintas regiones del país con el objetivo de supervisar y dar seguimiento a las observaciones e impugnaciones presentadas durante la jornada electoral.

La lideresa de Fuerza Popular sostuvo que los líderes de los partidos con presencia en el Congreso tienen la responsabilidad de mantener el diálogo y buscar puntos de encuentro, independientemente de sus diferencias ideológicas. En esa línea, señaló que los resultados electorales expresan un mensaje claro de la ciudadanía, que demanda entendimiento y la construcción de mecanismos efectivos de comunicación entre las distintas fuerzas políticas.

La candidata indicó que las principales prioridades de una eventual gestión pasan por fortalecer el orden público y enfrentar los problemas estructurales que afectan a la población. Asimismo, precisó que Fuerza Popular mantendrá sus coordinaciones internas con cautela mientras los organismos electorales culminan el proceso y emiten los resultados definitivos. En paralelo, señaló que los personeros legales de su agrupación reportaron presuntas irregularidades detectadas en la región Puno, información que fue puesta en conocimiento del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Fujimori Higuchi señaló que el resultado definitivo de la segunda vuelta dependerá del procesamiento de las actas procedentes del país y del extranjero que aún se encuentran en evaluación. En ese contexto, reafirmó que Fuerza Popular acatará el veredicto oficial que emitan las autoridades del sistema electoral, sin importar cuál sea la candidatura vencedora. Mientras tanto, el escrutinio continúa desarrollándose bajo la supervisión de observadores electorales y representantes técnicos de las dos organizaciones políticas que compiten en esta contienda.

#Voto2026 La candidata Keiko Fujimori culminó reuniones en local de campaña en San Isidro: "Estoy optimista. Estoy muy serena, saben que soy muy prudente"



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