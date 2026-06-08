El jefe de personeros de Fuerza Popular, Luis Dyer, afirmó que fueron los representantes de su organización política quienes detectaron y reportaron la presencia de cédulas con rayaduras durante la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Según indicó, estos casos fueron identificados en distintos puntos del país y comunicados conforme avanzaba la jornada electoral del domingo 7 de junio.

Así lo confirmó durante una conferencia de prensa en la que el vocero detalló las acciones realizadas por el partido para supervisar el desarrollo de la votación. En ese contexto, explicó que la agrupación desplegó cerca de 95 mil personeros en todo el territorio nacional para vigilar el proceso

Dyer señaló que los representantes de Fuerza Popular habían recibido capacitación previa para actuar ante situaciones que pudieran afectar el normal desarrollo de la elección. Por ello, indicó que los reportes fueron realizados apenas se detectaron las observaciones en algunos centros de votación. El dirigente sostuvo que parte de la evidencia fue difundida por los propios personeros a través de distintos medios. Al referirse a este procedimiento.

“Hubo videos en redes sociales e imágenes que nuestros mismos personeros lo hicieron porque fueron capacitados para denunciar”, indicó.

Asimismo, precisó que, de acuerdo con los registros manejados por la organización política, se contabilizaron 18 incidentes a nivel nacional. Añadió que algunos de estos casos requirieron la participación de efectivos de la Policía Nacional para atender las diligencias correspondientes.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

Material observado fue reemplazado

El jefe de personeros explicó que las situaciones detectadas fueron atendidas siguiendo los mecanismos previstos por la normativa electoral. Según señaló, el objetivo fue evitar cualquier afectación al desarrollo de la votación.

En esa línea, indicó que las cédulas observadas fueron retiradas y sustituidas por material de reemplazo disponible en los locales de sufragio. De esta manera, precisó, el proceso pudo continuar sin interrupciones para los electores.

Dyer indicó que la agrupación sigue recopilando y verificando las actas electorales obtenidas por sus personeros en todo el país. Según señaló, estos documentos permiten contrastar la información procesada por la ONPE con los registros que maneja el partido.

En ese contexto, sostuvo que “eso da la garantía de que todo lo que se está contabilizando en la ONPE, también nosotros lo tenemos”. Finalmente indicó que el trabajo de recepción y revisión de actas continúa bajo la supervisión de los equipos legales y técnicos acreditados ante los jurados electorales.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec