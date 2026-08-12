El excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, será investigado por el presunto delito contra la voluntad popular y otros presuntos cargos. El actual aspirante a teniente alcalde de Lima es sindicado de realizar expresiones intimidatorias en el transcurso de las Elecciones Generales 2026 contra las máximas autoridades electorales.

Investigación

Las diligencias preliminares estarán a cargo de la fiscal Irma Díaz, de la Fiscalía de Cercado de Lima–Breña–Rímac–Jesús María. De acuerdo a la denuncia ciudadana, los comentarios de López Aliaga, “en su condición de líder del partido político Renovación Popular y candidato presidencial“, fueron emitidos entre el 1 y 19 de abril últimos.

El denunciante precisa que el 1 de abril, tras un debate presidencial, el entonces candidato “habría emitido expresiones contra el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, con presunto contenido intimidatorio”.

Aquel día, López Aliaga fue consultado sobre los S/17 millones que pedía la ONPE al partido Fuerza Popular para acceder a copias físicas de las actas de la segunda vuelta electoral de 2021. “Si me hacen eso a mí, yo voy a verle a las oficinas y no sé si quede vivo”, indicó a Canal N.

El segundo motivo de la denuncia alude al actual presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, a quien se dirigió el exalcalde de Lima en la “Marcha de la Democracia” –que su partido convocó– del 19 de abril.

“Le damos exactamente 24 horas. (…) Si a las ocho de la noche de mañana no declara nulo esta porquería, señor Burneo prepárese a su propio plan Morrocoy. Bien grandazo lo va a tener, un Morrocoy enorme para que te comportes como hombre. El morrocoy ya sabe por donde se lo vamos a meter”, refirió.

En otro momento, indicó: “Se está calentando demasiado la calle, señor Burneo. No vaya a ser que no tenga fin, tenga cuidado. Está en sus manos, convoque a usted a elecciones complementarias”.