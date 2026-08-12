El dólar sigue perdiendo valor frente a la moneda peruana. Ayer, por cinco jornadas consecutivas, retrocedió y marcó los S/ 3.366, menor en 0.27% con relación a la víspera cuando se cotizó en S/ 3.375, según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

Jorge Luis Huayta, trader FX de Kambista, explicó que ese resultado se dio en un contexto de pocos cambios en el dólar global (índice DXY que compara el billete verde con una canasta de monedas), que se mantiene por debajo de los 100 puntos, mientras el tipo de cambio local (valor del sol versus el dólar) se ubica en niveles mínimos desde marzo.

“El mercado se mantiene atento a la publicación del Índice de Precios al Consumo (IPC) de Estados Unidos correspondiente a julio. Los inversionistas esperan una moderación de la inflación anual frente al 3.5% registrado en junio. De cumplirse o superarse estas expectativas, el dólar podría continuar reflejando presión bajista frente a sus principales pares”, precisó.

Fortaleza

Sobre el ámbito local, el especialista señaló que la atención estará puesta en los datos de la balanza comercial anualizada a junio y en la decisión del BCR prevista para este jueves (sobre su tasa de interés de referencia)

En tanto, el oro subió a $ 4,400 la onza, máximo de dos meses, y la plata pasó a $ 65, máximo de siete semanas. El cobre registró un récord en $ 6.52 la libra (Londres) y se mantiene cerca de máximos en $ 6.65 (Nueva York), por caída de inventarios y una oferta limitada.

Sin embargo, la Bolsa de Valores de Lima (BVL), cortó la racha de cinco sesiones al alza tras alcanzar 59,693.55 puntos. Ayer retrocedió 1.60% al marcar 58,737.38.