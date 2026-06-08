La Cancillería informó que el traslado al Perú de las actas de votación utilizadas en el extranjero concluirá el próximo miércoles 10 de junio, lo que permitirá completar el cómputo de votos de la segunda vuelta presidencial.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la recepción del material electoral comenzó este lunes y comprende las actas correspondientes a 2.506 mesas de sufragio instaladas en 73 países.

Hasta el momento, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) había contabilizado el 93,9 % de las actas totales, mientras permanecían pendientes las provenientes del exterior y otras zonas alejadas del país.

Proceso se desarrolló con normalidad

La Cancillería señaló que la jornada electoral en el extranjero se realizó con normalidad gracias al trabajo coordinado de 119 oficinas consulares habilitadas para atender el proceso.

Las votaciones se llevaron a cabo en 219 locales distribuidos en distintos países, donde los ciudadanos peruanos residentes en el exterior ejercieron su derecho al voto.

Asimismo, se informó que durante la jornada se ejecutó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en ciudades de Europa y Estados Unidos, conforme a la normativa electoral vigente.

Actas fueron publicadas en sedes consulares

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Elecciones, una copia de cada acta electoral fue exhibida en las oficinas consulares para garantizar el acceso de la comunidad peruana interesada en revisar los resultados.

Con la llegada de las actas pendientes, la ONPE podrá avanzar hacia el cierre del conteo oficial de votos.