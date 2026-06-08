El congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez acudió este lunes al Congreso de la República tras participar en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026. Su presencia se dio en el marco de la vigésima sexta sesión ordinaria de la Comisión Especial Multipartidaria de Impulso y Seguimiento del Proyecto Terminal Multipropósito de Chancay.

La reunión se viene desarrolando en la Sala 5 Gustavo Mohme Llona del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre, con la agenda centrada en la presentación de un informe sobre el avance del proyecto portuario. Sánchez, quien preside este grupo de trabajo parlamentario, encabezó la sesión junto a otros legisladores integrantes de la comisión.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

La comisión tenía previsto revisar el acta de la sesión anterior, además de recibir informes y pedidos de los congresistas. El punto central del orden del día fue el informe de la comisión especial encargada del seguimiento del proyecto Terminal Multipropósito de Chancay.

Durante la sesión también participó la congresista Kelly Portalatino, quien ha manifestado abiertamente su respaldo a la candidatura de Sánchez. La jornada parlamentaria se realizó menos de 24 horas después del cierre de la jornada electoral.

Fotos Jesús Saucedo @photo.gec

¿Qué es el proyecto portuario de Chancay?

El Terminal Portuario Multipropósito de Chancay es un proyecto impulsado por la Autoridad Portuaria Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Actualmente es administrado por Cosco Shipping Ports Chancay Perú y contempla una infraestructura orientada a carga general, granel sólido y líquido, carga rodante y contenedores.

La obra se encuentra en fase de construcción y contempla un desarrollo por etapas durante un periodo aproximado de 25 años. Entre sus componentes principales figuran la zona del complejo de ingreso, un túnel subterráneo de 1.8 kilómetros y la zona operativa portuaria.

De acuerdo con la información técnica del proyecto, la inversión inicial supera los mil cuatrocientos millones de dólares y busca consolidar un eje logístico complementario al puerto del Callao. Su desarrollo apunta a fortalecer la competitividad portuaria del país y ampliar la oferta de comercio exterior en la costa del Pacífico.