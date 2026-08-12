Pesa a que todo indica que Fuerza Popular (FP) ha dado marcha atrás en su propuesta inicial de eliminar algunos feriados nacionales, un análisis preliminar de la nueva gestión de gobierno concluyó en que había un daño irreversible a la economía y lo incluyó en un borrador de su pedido de facultades legislativas.

Tras su retroceso, el gobierno ha planteado en su lugar trasladarlos a los días lunes, medida que también podría generar efectos negativos en la economía, especialmente en el sector informal.

“Los feriados no se eliminan ni se aumentan, pero se van a ordenar para priorizar dos cosas muy importantes: potenciar el turismo y optimizar la productividad del país”, señaló la presidenta Keiko Fujimori el pasado 9 de agosto, durante una transmisión en vivo.

Lo paradójico es que el país pasó de 12 a 16 feriados gracias al Congreso del periodo 2021-2026. De esos cuatro nuevos días no laborables, tres se aprobaron con los votos mayoritarios de la bancada naranja.

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Cronología

El primer feriado fue establecido mediante la Ley 31381, que declaró el 9 de diciembre como feriado nacional en conmemoración de la Batalla de Ayacucho. El proyecto de ley fue presentado el 9 de noviembre de 2021 por el entonces congresista Alex Flores, de Perú Libre (PL).

Al día siguiente, pasó a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, pero la Junta de Portavoces acordó exonerarlo de dictamen para acelerar su trámite.

El 18 de noviembre, el pleno aprobó la iniciativa en primera votación, con 60 votos a favor, 15 en contra y 15 abstenciones. Ese mismo día se intentó exonerarla de la segunda votación, pero no alcanzó los votos necesarios.

Finalmente, el pleno la aprobó en segunda votación el 9 de diciembre y fue promulgada el 30 de diciembre de 2021. Esta fue la única de las cuatro iniciativas que no contó con el respaldo de FP, cuya bancada registró 19 votos en contra. La propuesta, sin embargo, consiguió 87 votos a favor.

Al año siguiente, el 1 de marzo de 2022, el exparlamentario Waldemar Cerrón (PL) impulsó la Ley 31530, que declaró feriado nacional el 6 de agosto por la conmemoración de la Batalla de Junín. El proyecto sostenía que esta fecha había sido históricamente “desplazada” por la celebración de la proclamación de la independencia en Lima.

La iniciativa pasó a las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Defensa Nacional. Tras la aprobación de un dictamen en mayoría y la inhibición de la Comisión de Defensa, el proyecto llegó al pleno el 9 de junio.

Ese mismo día fue aprobado en primera votación y exonerado de la segunda, con 130 votos a favor, 14 de ellos de la bancada “naranja”. La ley fue promulgada el 25 de julio de 2022.

Más adelante, el 21 de setiembre de 2022, el congresista Roberto Chiabra (Alianza para el Progreso) presentó el proyecto para declarar feriado nacional el 7 de junio, en conmemoración de la Batalla de Arica y del Día de la Bandera.

“La importancia de este proyecto es la formación de la identidad nacional, entendiendo que esta es una construcción social”, se sustentó en el documento.

La iniciativa pasó por las comisiones de Trabajo y Seguridad Social y de Educación, Juventud y Deporte, que emitieron dictámenes favorables por unanimidad.

El 27 de abril de 2023, el pleno aprobó el proyecto en primera votación, con 92 votos a favor y dos en contra. El Ejecutivo observó la autógrafa el 2 de junio, pero el Congreso la aprobó por insistencia el 8 de junio, con 124 votos a favor, 21 de ellos de Fuerza Popular. La ley fue promulgada el 14 de junio de 2023.

Por cuarta vez, el 15 de julio del mismo año, la entonces congresista y actual diputada de FP Rosangella Barbarán presentó el proyecto de ley 2631, que proponía declarar feriado nacional el 23 de julio por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y reconocer como héroe nacional al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales.

La iniciativa pasó a la Comisión de Defensa Nacional, que aprobó un dictamen favorable con un texto sustitutorio. El 24 de noviembre, el pleno lo aprobó en primera votación y lo exoneró de la segunda. Sin embargo, el Ejecutivo de Dina Boluarte observó la autógrafa el 3 de enero, por lo que regresó a comisión.

Tras la aprobación de un nuevo dictamen el 25 de enero, el pleno del Parlamento aprobó definitivamente la iniciativa el 23 de junio. La Ley 31822 fue publicada el 8 de julio en el diario oficial El Peruano.

Opinión

¿Qué logro importante para el país fue la proliferación de estos nuevos cuatro feriados? El jefe del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Óscar Chávez Polo, señaló que, según un análisis actualizado, cada feriado no laborable genera un costo de entre 560 millones y 800 millones de soles para la economía.

Chávez explicó que el impacto es mayor para las microempresas, que representan el 95% del universo empresarial peruano.

“La mayoría se sostiene por el día a día. Mientras menos días trabaje, será más difícil para la microempresa pagarle al trabajador y cubrir sus gastos operativos”, sostuvo a Correo.

Añadió que un mayor número de feriados dificulta que las microempresas formales puedan sostener sus planillas y, por tanto, puede poner en riesgo el empleo formal. Por ello, consideró que “la idea debería ser que se evalúen de nuevo la pertinencia de los feriados y ver si se justifican o no”.

Sobre la propuesta de trasladar los feriados a los lunes, Chávez señaló que esta medida “busca reducir las pérdidas, no eliminarlas”.

“Al moverlo al día lunes, lo que está haciendo es bajar las pérdidas, pero son pérdidas que aún van a mantenerse”, afirmó.

Por su parte, el jefe de Estudios Económicos del Instituto Peruano de Economía (IPE), Martín Valencia, señaló que el Perú tiene una cifra alta de feriados nacionales que lo ubica entre los países con más días no laborables de Sudamérica y Latinoamérica.

“Los únicos que tienen más feriados son Argentina, Chile y Colombia”, indicó a este Diario.

Valencia sostuvo que mantener tantos feriados en un país con baja productividad laboral “termina afectando la productividad de las empresas y la posibilidad de crecer aún más”.

Sobre la propuesta de trasladar los feriados a los lunes o viernes, consideró que busca generar un efecto positivo en la actividad económica.

“Es controversial querer eliminar feriados. En ese sentido, creo que el Ministerio de Economía está tratando de mover el feriado, ya sea viernes o lunes, para dinamizar la economía de algún modo”, explicó.

Sin embargo, consideró que también debería evaluarse la eliminación de algunos feriados que “no necesariamente tienen que ser feriados nacionales”.