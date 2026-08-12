La diputada de Juntos por el Perú, Catherin Palomino, negó mantener una relación sentimental con el expresidente Pedro Castillo y afirmó que su vínculo con él es político. En ese contexto, rechazó que los mensajes de WhatsApp difundidos por Cuarto Poder hayan sido escritos por ella y sostuvo que su teléfono fue vulnerado.

Durante una entrevista en el podcast del exfiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, la legisladora explicó que conoce a Castillo desde hace aproximadamente dos años y medio, cuando comenzó a participar en la organización política Todo con el Pueblo. Según relató, fue fundadora del proyecto y que colaboró con su expansión desde Huancavelica, región por la que fue elegida diputada.

“Mi única relación, lo reitero, (...) es política, partidaria, como líder de nuestra organización (...) Quieren traer abajo el liderazgo de Pedro Castillo, no de Catherine Palomino”.

Palomino aseguró que habría continuado visitando a Castillo incluso si no hubiera llegado al Congreso. En ese sentido, cuestionó que sus ingresos al penal sean interpretados como evidencia de una relación sentimental.

“Si no fuera diputada, seguiría visitándole las veces que yo quiera. ¿Cuál es el problema?”, sostuvo.

¿Cómo explicó la existencia de los mensajes?

Respecto a los chats difundidos durante el último fin de semana, Palomino negó haberlos escrito y afirmó que su teléfono sufrió accesos no autorizados. Según su versión, anteriormente le robaron un equipo celular, ingresaron a su WhatsApp en dos ocasiones y también vaciaron sus cuentas bancarias.

Asimismo, sostuvo que tiene pruebas sobre los accesos a sus dispositivos y señaló que otras personas, incluidos familiares, amigos, colegas y congresistas, habrían recibido mensajes enviados desde cuentas que supuestamente estaban bajo su control. En esa línea, indicó que el número mencionado en los reportajes fue activado aproximadamente un mes o mes y medio antes de la difusión de las conversaciones.

“Yo me he enterado al igual que ustedes, por la prensa y la verdad dudo mucho que sean mensajes que yo haya escrito, pero también pongo a juicio que sean mensajes de mi celular”.

Niega amenazas contra sobrino de Castillo

Palomino también rechazó haber exigido S/300 mil a Jaime Vázquez, sobrino de Castillo, mediante mensajes de WhatsApp. No obstante, reconoció que mantiene un proceso judicial con él y sostuvo que será la justicia la que determine las responsabilidades.

“Yo he sido víctima y hay que decirlo, la agresión a la mujer, venga de donde venga, no se puede tolerar. Será la justicia un juez quien determine las responsabilidades”.

Palomino también aseguró mantener una relación cordial con Yennifer Paredes, cuñada de Castillo. Finalmente, indicó que por ahora no tiene previsto iniciar acciones legales contra los medios que difundieron los reportajes y que prefiere concentrarse en asuntos relacionados con su región.