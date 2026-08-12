Una delegación de la Embajada Británica en el Perú realizó una visita oficial al Hospital de Especialidades III-1 de Sullana para supervisar los avances y resultados del Acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G), mecanismo que facilitó la construcción y equipamiento de la infraestructura hospitalaria.

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Durante la jornada, la delegación constató el impacto positivo de la obra en la población. La cita cobra especial relevancia tras la reciente recategorización del establecimiento al nivel III-1. Este logro lo convierte en el primer hospital de alta especialización del Ministerio de Salud (Minsa) en toda la región Piura.

Las autoridades resaltaron que el modelo de colaboración bilateral con el Reino Unido garantiza una infraestructura pública con estándares internacionales, un sistema optimiza la gestión hospitalaria y asegura una atención médica de alta complejidad.

El director ejecutivo, Edgar Paiva Fiestas indicó que este logro es el resultado del esfuerzo conjunto y marca un antes y un después en la atención médica. El hospital ahora cuenta con la capacidad tecnológica y profesional para resolver casos de alta complejidad sin que los pacientes tengan que viajar a la capital.