Tres sismos de magnitudes 4.9, 4.0 y 4.1 fueron registrados durante la madrugada de este martes 11 de agosto frente a la provincia de Sechura, en la región Piura, según los reportes del Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento y de mayor magnitud ocurrió a las 3:00:28 a. m. y alcanzó una magnitud de 4.9, con una profundidad de 24 kilómetros. Su epicentro fue localizado 64 kilómetros al suroeste de Sechura.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0545

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:00:28

Magnitud: 4.9

Profundidad: 24 km

Latitud: -5.90

Longitud: -81.29

Intensidad: III Sechura

Referencia: 64 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/g0ZaLp1O2I — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

Tres sismos en menos de una hora frente a Sechura

De acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0545 proporcionado, el primer movimiento alcanzó una intensidad III en Sechura.

Solo un minuto y 37 segundos después, a las 3:02:05 a. m., se produjo otro sismo de magnitud 4.0. El epicentro fue ubicado 61 kilómetros al suroeste de Sechura y tuvo una profundidad de 34 kilómetros.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0546

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:02:05

Magnitud: 4.0

Profundidad: 34 km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.19

Referencia: 61 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/RiAmkuNyhD — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

El tercer evento ocurrió a las 3:45:49 a. m. y alcanzó una magnitud de 4.1, según el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0547. El movimiento se produjo a una profundidad de 23 kilómetros y su epicentro fue localizado 67 kilómetros al suroeste de Sechura. El IGP reportó una intensidad de II-III en esa provincia.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0547

Fecha y Hora Local: 11/08/2026,03:45:49

Magnitud: 4.1

Profundidad: 23 km

Latitud: -5.96

Longitud: -81.27

Intensidad: II-III Sechura

Referencia: 67 km al SO de Sechura, Sechura - Piurahttps://t.co/UyFj0jo1LT — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) August 11, 2026

¿Cuál fue el sismo más fuerte registrado en Sechura?

De los tres eventos reportados durante la madrugada, el de las 3:00 a. m. fue el de mayor magnitud, con 4.9. Los otros dos alcanzaron magnitudes de 4.0 y 4.1.

Los tres epicentros estuvieron ubicados frente a la costa de Sechura, entre 61 y 67 kilómetros al suroeste de esta localidad.

Hasta la información proporcionada, no se reportaron daños materiales ni personales relacionados con estos movimientos telúricos.