Habitualmente no comento en esta columna sobre libros. Sin embargo, en esta ocasión, teniendo en cuenta que nuestros niños y adolescentes en la escuela y en el hogar deben leer para avanzar en la comprensión y producción de textos escritos, me llamó la atención el contenido del libro “Conectar Para Criar” cuya autoría le corresponde a Javier Becerra Hurtado, el Papá Cuentacuentos. Es producto de su relación y experiencia literaria con sus hijas.

En la actualidad, las obligaciones de trabajo, el ritmo de vida y la creciente presencia de las pantallas hacen más difícil conectar con nuestros hijos. En este contexto, contar cuentos genera espacios de calidad para conversar, escuchar, reír e imaginar, fortaleciendo el vínculo familiar. Becerra en su libro les da un valor altamente educativo a los cuentos, más aún cuando una madre o un padre cuenta una historia creando un momento de conexión. Constituye una herramienta educativa de enorme valor.

“Conectar Para Criar” nace de la experiencia del autor contando y creando cuentos a sus tres hijas. Lo ha publicado como una guía práctica que busca ayudar a otros padres a descubrir el poder de los cuentos como una herramienta para fortalecer la conexión con sus hijos, complementando esta propuesta con la creación de una comunidad de aprendizaje en redes sociales .

El libro destaca, sobre todo, lo sencillo que es comenzar con el hábito de leer y contar historias, brindando herramientas y técnicas para ello. De este modo, se busca fortalecer el desarrollo socioemocional de la niñez. El autor sostiene que los padres pueden aportar mucho con una práctica sencilla, mirando a nuestros hijos a los ojos y comenzando con aquella frase que ha acompañado a generaciones enteras: “…Había una vez...“.