Tras las vacaciones escolares, hoy, 10 de agosto, se retomarán las clases pese a los daños ocasionados por los sismos registrados en las últimas semanas. El director de la UGEL Chupaca, Abel Pomalaya, informó que las instituciones educativas que requieren ambientes temporales reiniciarán sus actividades en espacios habilitados.

“En las instituciones que se están refaccionando y se están instalando las aulas tipo domo, se van a dar inicio el día de mañana, como en toda la jurisdicción de la UGEL Chupaca”, señaló.

Domos

Pomalaya precisó que 16 domos llegaron a la UGEL Chupaca, de los cuales actualmente se encuentran instalados y operativos los ambientes destinados a cuatro instituciones educativas, donde retornarán alrededor de 400 estudiantes de primaria y secundaria.

En otras instituciones se habilitaron ambientes alternativos; por ejemplo, estudiantes de la I.E. 303 serán trasladados a las aulas prefabricadas ubicadas en el Estadio La Perla, mientras que en la I.E. Héroes de Chupaca también se acondicionan espacios para garantizar el inicio de las labores. El director explicó que aún esperan la llegada de domos para otras dos instituciones.

Aumenta

La cifra de colegios afectados, además, continúa en evaluación. Tras el primer sismo del 18 de julio, la UGEL Chupaca reportó alrededor de 30 instituciones educativas afectadas; sin embargo, las réplicas posteriores han generado nuevas inspecciones y podrían incrementar este número.

“Con las réplicas y con esta del 6 de agosto, que ha sido un poquito fuerte, se están haciendo los estudios constantes en campo por parte de la Dirección Regional de Educación y la UGEL Chupaca”, indicó Pomalaya. Agregó que se vienen elaborando nuevas fichas de infraestructura para registrar los daños y gestionar apoyo ante las instancias correspondientes. “En Chupaca tenemos cinco instituciones más que fueron afectadas y ya fue dado de conocimiento al alcalde”, afirmó.

En Huancayo, la Municipalidad Provincial también reportó nuevas afectaciones tras las últimas evaluaciones. Durante una inspección en el sector Colca se identificaron rajaduras en la I.E. Mariscal Cáceres, una escuela contigua y un Pronoei, por lo que se elaborarán los informes correspondientes para solicitar al Ministerio de Educación la instalación de aulas tipo domo. La comuna informó que continuará inspeccionando otros sectores para determinar si existen más instituciones afectadas y solicitó además una evaluación técnica del Colegio de Ingenieros.

Apoyo

El retorno a clases también estará acompañado de acciones para atender el impacto emocional de los movimientos sísmicos en estudiantes y docentes. El director de la UGEL Chupaca informó que la Dirección Regional de Educación de Junín apoyará con equipos de convivencia y psicólogos en las instituciones Santiago León de Chongos y San Juan de Iscos, mientras que la UGEL Chupaca desplegará a sus especialistas y al equipo de convivencia en otras escuelas afectadas.

“Van a realizar el soporte socioemocional en las primeras horas de mañana”, explicó el director, quien señaló que también se brindará orientación a los padres de familia.

Pomalaya pidió a los padres de familia acompañar el retorno de sus hijos a las instituciones educativas y confiar en las medidas adoptadas para garantizar un reinicio progresivo de las clases.