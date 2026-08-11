El diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui es un hombre de mucha suerte no solo por haber sido elegido a pesar del prontuario que arrastra, sino porque a pesar de la denuncia de agresión que pesa en su contra, la cual lo llevó a estar detenido por dos días, su partido está haciendo todo lo posible por blindarlo e impedir que sea sancionado como merece.

Primero vimos a su colega Ernesto Zunini haciendo malabares verbales por defender a quien ha sido acusado por una mujer de agresión física y sicológica, a pocos días de asumir el cargo. Incluso ante las evidencias más escandalosas, el legislador lambayecano insistía el defender a quien antes estuvo preso por manejar ebrio y atropellar a dos personas en Cusco.

Pero no solo hemos visto a Zunini haciendo ese triste papel. Ayer ha seguido la misma ruta el senador Humberto Morales, también del partido de Roberto Sánchez quien, indignado, más se ha dedicado a cuestionar el trabajo de la Policía Nacional que a marcar distancias de Pérez Mallqui, una de las primeras vergüenzas del nuevo Poder Legislativo, que tendrá que pasar por la Comisión de Ética de la cámara baja.

Además, el senador Morales ha dicho una y otra vez que Pérez Mallqui no tiene sentencia en su contra como para ser sancionado. No sabe que la Comisión de Ética no necesita de una condena del Poder Judicial para intervenir, pues su trabajo se centra en inconductas y faltas a la moral que incluso afecten las imagen del Parlamento.

¿Todo vale para defender a Pérez Mallqui?