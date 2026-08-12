En el valle del Canipaco, la infraestructura de los tres niveles educativos (inicial, primaria y secundaria) colapsó por completo, dejando las instalaciones inhabitables. En varios de estos colegios las clases recién se iniciarían el lunes 17 de agosto y se descarta las virtuales.

En Socos y Chanca el retorno permanece suspendido temporalmente debido al desprendimiento diario de piedras y rocas que compromete la seguridad de la comunidad educativa.

​La Ugel Huancayo, informó que en total son 8 centros educativos que permanecen en proceso de reubicación o adecuación.

En Colca son 70 estudiantes afectados repartidos en tres instituciones, mientras que en Chupuro la cifra bordea los 30 alumnos distribuidos en tres planteles.