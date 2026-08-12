Un joven denunció haber sido atacado con una botella de cerveza en el interior de una discoteca ubicada en el distrito de Carabayllo, en Lima. La agresión le provocó heridas de consideración en distintas partes del rostro.

La víctima fue identificada como Samuel Tineo Ramos, quien relató que se encontraba con dos acompañantes dentro del establecimiento cuando fue agredido de manera intempestiva por la espalda, según informó América Noticias.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo en un local situado en la cuadra 2 de la avenida San Martín, en Carabayllo.

Investigado fue detenido y posteriormente quedó en libertad

Las acompañantes de Tineo Ramos acudieron a la comisaría de Santa Isabel para presentar la denuncia. De acuerdo con la versión del agraviado, el presunto agresor habría intentado evitar su identificación al cambiarse una prenda de vestir y quitarse la gorra que llevaba.

Tras el señalamiento de los testigos, agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvieron a Jack Jonathan Carbajal Huamán, identificado en el reporte periodístico como el investigado por la agresión.

Sin embargo, personal de la comisaría Santa Isabel informó que Carbajal Huamán quedó posteriormente en libertad al cumplirse el plazo legal de detención en flagrancia. El investigado continuará el proceso en calidad de citado, según el reporte.

América Noticias indicó que un equipo periodístico acudió al domicilio del investigado para solicitar su versión de los hechos, pero este no brindó declaraciones.

Víctima sufrió tres cortes en el rostro

Samuel Tineo Ramos, quien trabaja como técnico de suelo en carreteras, señaló que las lesiones sufridas le impiden, por el momento, retomar sus actividades laborales.

Según su testimonio, presenta tres cortes en la mejilla, la ceja y la nariz. Sus familiares indicaron que los gastos derivados de las primeras atenciones médicas ascienden a aproximadamente S/ 4,000.

El agraviado también manifestó que la evaluación inicial del médico legista no pudo realizarse detalladamente debido a los vendajes y parches colocados sobre las heridas durante las primeras curaciones.

Familia evalúa solicitar cambio de tipificación de la denuncia

La víctima y sus familiares anunciaron que buscarán que las autoridades evalúen una modificación de la tipificación penal inicialmente considerada en el caso.

Según declararon al citado medio, pretenden solicitar que los hechos sean investigados como presunto intento de homicidio, en lugar de lesiones. Esta solicitud deberá ser evaluada por las autoridades competentes conforme a los elementos recabados durante la investigación.

La familia también busca que se determinen las responsabilidades correspondientes y que el responsable de la agresión asuma los gastos médicos ocasionados por las lesiones.