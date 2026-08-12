Un bus de la empresa de transporte 41 S.A., conocida como la Línea 41, fue atacado a balazos por delincuentes en el distrito de Villa El Salvador.

De acuerdo con fuentes policiales consultadas por RPP, la unidad permanecía en su paradero final, ubicado en la vía auxiliar de la avenida Mariano Pastor Sevilla, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta llegaron al lugar.

Los atacantes abrieron fuego contra el chofer en reiteradas ocasiones, pero este logró ponerse a salvo y no sufrió lesiones. Tras efectuar los disparos, los sujetos escaparon del lugar, no sin antes dejar un mensaje amenazante dirigido a la empresa, a la que exigieron comunicarse con ellos, bajo la advertencia de perpetrar nuevos atentados.

“Para informales que la empresa no tiene seguridad y hace meses ha dejado de comunicarse con nosotros. Mañana, chofer que sale, chofer que se va”, indica la nota extorsiva.

Luego del ataque, agentes de la Comisaría de Pachacámac llegaron al lugar y acordonaron la zona para facilitar las diligencias. Durante la inspección, los peritos encontraron cinco casquillos de bala.

El conductor, quien salió ileso del atentado, fue trasladado a la mencionada dependencia policial para rendir su manifestación y brindar detalles sobre lo ocurrido.

Las autoridades ya iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables y determinar qué organización criminal estaría detrás de este ataque armado.

De acuerdo con información de la PNP, la empresa de transporte 41 S.A. sería víctima de extorsión desde 2025. Desde entonces, sus trabajadores han sido blanco de constantes amenazas y diversos ataques violentos.