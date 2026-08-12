Un incendio se registra en un vivero ubicado en Los Olivos y genera congestión vehicular en la Panamericana Norte. El fuego comenzó alrededor de las 6 p. m. de este martes 11 de agosto y una columna de humo se extiende por la zona.

La emergencia fue reportada en el cruce de las avenidas Los Próceres y Alfredo Mendiola. La presencia de humo y las llamas dificultan el paso de los vehículos por este tramo de la Panamericana Norte.

De acuerdo con el portal de emergencias del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, seis unidades fueron desplazadas hasta el lugar para atender el incendio. Los trabajos se concentran en controlar el fuego que afecta al establecimiento.

Conductores reportan congestión

Testigos indicaron que atravesar la zona se volvió complicado debido a la emergencia. La congestión vehicular aumentó mientras continuan las labores para controlar las llamas.

Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas que originaron el incendio. Tampoco se han reportado personas afectadas por la emergencia.