Dos personas murieron y otras cuatro resultaron heridas por disparos durante un enfrentamiento registrado este martes en el sector de Parque Porcino, en Ventanilla, Callao, según información preliminar de la Policía Nacional del Perú (PNP).

El hecho ocurrió en la avenida Zona 9 y habría comenzado durante un presunto intento de asalto a una chanchería de la zona, de acuerdo con el reporte policial difundido a las 2:10 p.m.

PNP reporta dos fallecidos tras balacera en Ventanilla

Personal de la Comisaría de Ventanilla informó que dos de los presuntos implicados en el intento de asalto fallecieron tras recibir impactos de bala durante el enfrentamiento.

Una de las víctimas mortales habría sido identificada por la Policía como Luís López Poma, mientras que la segunda permanece como NN.

Otros dos presuntos involucrados resultaron heridos por proyectiles de arma de fuego, según el avance policial.

La identidad y participación de cada una de las personas deberán ser determinadas oficialmente como parte de las investigaciones.

Propietario de chanchería resultó herido

El propietario del establecimiento donde habría ocurrido el presunto intento de asalto también resultó herido de bala.

El reporte preliminar no precisa su estado de salud ni las circunstancias exactas en las que recibió el impacto.

En total, el balance inicial señala dos fallecidos y cuatro personas heridas, considerando a los dos presuntos involucrados, al propietario del establecimiento y a un efectivo policial.

Policía resultó herido durante enfrentamiento

En el lugar intervino personal de la División de Investigación de Robos (Divinrob) de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP.

Un teniente de la Policía resultó herido por el roce de un proyectil durante el enfrentamiento y fue trasladado al Hospital de Ventanilla para recibir atención médica.

Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre la gravedad de su lesión.

Investigan circunstancias de balacera en Parque Porcino

El incidente ocurrió en la avenida Zona 9, en el sector Parque Porcino de Ventanilla.

Al tratarse de información preliminar, todavía se encuentran pendientes detalles sobre cómo comenzó el intercambio de disparos, cuántas personas participaron y qué armas habrían sido utilizadas.

Las autoridades deberán realizar las diligencias correspondientes para establecer la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades de las personas involucradas.