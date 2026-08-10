El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su solidaridad con las familias afectadas por el sismo de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia y puso a disposición de las autoridades colombianas el apoyo de la Municipalidad de Lima para las labores de rescate. El burgomaestre realizó el pronunciamiento a través de sus redes sociales.

Reggiardo expresó sus condolencias a las familias colombianas afectadas por el terremoto registrado en la zona de San José del Palmar y manifestó su solidaridad ante la emergencia. Asimismo, señaló que la Municipalidad de Lima está dispuesta a brindar apoyo para atender las consecuencias del sismo.

“Ante el terremoto registrado en San José del Palmar, expreso mi solidaridad y condolencias a las familias afectadas. Hermanos colombianos no están solos, presidente Abelardo de la Espriella, como alcalde de Lima nos ponemos a su disposición para ayudar en las labores de rescate”, expresó.

En su publicación, Reggiardo se dirigió directamente al presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, para poner a disposición de su Gobierno el apoyo de la Municipalidad de Lima en las labores de atención y respuesta tras el sismo registrado este lunes.

Ante el terremoto registrado en San José del Palmar, expreso mi solidaridad y condolencias a las familias afectadas. Hermanos colombianos no están solos, presidente @ABDELAESPRIELLA como alcalde de #Lima nos ponemos a su disposición para ayudar en las labores de rescate. pic.twitter.com/foTKEOthtW — Renzo Reggiardo (@Renzo_Reggiardo) August 10, 2026

Terremoto en Colombia deja 111 muertos: Declaran desastre nacional tras sismo de 7,4

El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes 10 de agosto a Colombia deja hasta el momento 111 fallecidos y 87 heridos, según el balance preliminar presentado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario declaró el desastre nacional ante la magnitud de los daños provocados por el movimiento sísmico, que tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento de Chocó.

“A las 12:30 teníamos 111 fallecidos, 87 heridos, 1.575 viviendas averiadas, 37 completamente destruidas, 61 edificios colapsados, 18 centros de salud y 52 centros educativos averiados”, informó De la Espriella en Bogotá.

Terremoto deja viviendas y edificios destruidos en Colombia

El balance presentado por el Gobierno colombiano muestra daños en diferentes tipos de infraestructura. Además de las 1.575 viviendas averiadas, las autoridades contabilizan preliminarmente 37 casas completamente destruidas.

Otros 61 edificios colapsaron, mientras que 18 centros de salud y 52 centros educativos resultaron afectados.

Las autoridades mantienen las operaciones de emergencia y búsqueda de víctimas, por lo que el balance podría cambiar conforme avancen las labores en las zonas golpeadas por el terremoto.

Siete aeropuertos permanecen cerrados tras el terremoto

El presidente colombiano informó también que 18 carreteras resultaron afectadas por el movimiento sísmico.

La emergencia alcanzó además la infraestructura aeroportuaria. Los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Cali y Buenaventura sufrieron daños y permanecen cerrados para operaciones comerciales, según el balance gubernamental.

Las interrupciones complican el transporte en varias de las zonas afectadas mientras las autoridades evalúan el estado de la infraestructura.