Los enfrentamientos verbales en el distrito de La Esperanza no cesan a menos de dos meses de las elecciones municipales y regionales.

Durante el lanzamiento de su campaña rumbo al sillón edil, Wilmer Sánchez Ruíz, candidato de Alianza para el Progreso (APP), indicó que “la población no va a permitir que ‘mochasueldos’ administren los destinos de La Esperanza”.

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Según una nota de prensa emitida a los medios de comunicación, Sánchez se refirió a Sandra Terrones Lozano, aspirante de Podemos Perú y quien “trabajó como coordinadora parlamentaria” de la excongresista Magaly Ruíz Rodríguez (APP) cuando esta fue denunciada por presuntamente recortarles el sueldo a trabajadores suyos.

“Yo nunca le he quitado el sueldo a ningún trabajador”, remarcó la autoridad edil.

Sánchez fue inscrito inicialmente como candidato a primer regidor de La Esperanza, pero tras la renuncia de Anderson Castillo Rosas a la alcaldía distrital, él asumirá la postulación a ese cargo para intentar quedarse cuatro años más en el palacio edil.