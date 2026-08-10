El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hizo una nueva excepción y permitió que más organizaciones políticas inscribieran sus fórmulas a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) para participar de las elecciones que se desarrollarán el próximo 4 de octubre. Ahora, las listas que postularán a la MPT serán 17.

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Buscan el sillón edil

Según el portal del JNE, las nuevas listas al municipio trujillano son: Salvemos al Perú, que postula a la alcaldía a Víctor Alfonso Castañeda Carrera, y la Alianza Regional por el Perú, que lleva como cabeza de lista al abogado Alfredo Galindo Peralta. Este último, en las elecciones del pasado 12 de abril, postuló sin éxito al cargo de diputado por el partido político Unidad Nacional.

Según se supo, ambas fórmulas lograron inscribirse luego de que apelaran ante el JNE porque el 16 de junio, último día de plazo para registrar candidaturas, presentaron bloqueos que no permitieron que sus organizaciones políticas cumplan con llenar sus planchas ediles.

“Se cerró la inscripción y me dejaron fuera, pero opté por presentar una reconsideración al Jurado Especial de Trujillo (JEE) alegando que no se había tratado de un tema del partido, sino del sistema. Sin embargo, lo declararon improcedente y fue entonces que apelamos al JNE y nos han dado la razón, declararon fundado mi reclamo”, dijo Alfredo Galindo.

Completan las postulaciones a la MPT: Podemos Perú, Alianza para el Progreso (APP), Acción Popular, Renovación Popular, Visión Perú, Partido Patriótico del Perú, Frente Popular Agrícola FIA del Perú, Somos Perú y Fuerza Popular.

También están: Avanza País-Partido de Integración Social, el Apra, Fe en el Perú, Un Camino Diferente, Primero la Gente-Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, y Cooperación, Verdad y Honradez.