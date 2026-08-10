A los 12 años, Martha Sulla Quico descubrió casi por casualidad una pasión que terminaría acompañándola durante más de cuatro décadas. Lo que comenzó como una simple curiosidad por hacer actividad física se convirtió en una vida dedicada al atletismo, el fondismo y el andinismo, disciplinas en las que ha cosechado triunfos a nivel nacional e internacional.

Hoy, al recordar aquellos años, Martha también recuerda a Diario Correo, medio que acompañó buena parte de su trayectoria deportiva. “Era uno de mis medios favoritos cuando era deportista, siempre me entrevistaban cada vez que terminaba una carrera”, cuenta con nostalgia.

Su primera competencia fue una carrera de 5 kilómetros que terminó en el estadio Melgar. Aquella experiencia despertó su interés por seguir corriendo y, poco después, recibió una invitación para incursionar en el andinismo. Fue así como empezó a participar en competencias de ascenso al Misti, donde consiguió sus primeros puestos.

Su desempeño llamó la atención de otros atletas y posteriormente fue invitada a participar en competencias organizadas por la Asociación Máster. Desde entonces, los podios se volvieron parte de su historia. Durante más de 40 años ha representado a Arequipa en competencias realizadas en distintas ciudades del país y también en campeonatos internacionales.

Martha llegó a integrar la selección de atletas máster, con la que participó en campeonatos nacionales y sudamericanos. En estas competencias consiguió medallas de oro, sumando nuevos logros a una trayectoria construida a base de disciplina y constancia.

MAYORES LOGROS

Uno de sus mayores recuerdos está relacionado con la Maratón de la Candelaria, donde participó en las pruebas pedestres de 10 y 15 kilómetros. Según recuerda, consiguió el primer lugar en más de 11 ediciones, consolidándose como una de las atletas destacadas de estas competencias.

Su historia también está ligada a las montañas. Como andinista, logró ocupar los primeros lugares en competencias de ascenso al Misti. Pero uno de sus mayores hitos ocurrió en 1988, cuando se convirtió en la primera mujer en coronar el Huascarán en el marco de un encuentro latinoamericano de mujeres realizado en Huaraz.

A pesar de los años, Martha asegura que nunca se cansó de correr. Por el contrario, considera que el atletismo le permitió mantenerse activa y encontrar una actividad que, además de las competencias, le brinda salud y calidad de vida.

ASOCIACIÓN DE FONDISTAS AREQUIPA

Esa pasión también la llevó a involucrarse en la organización del fondismo arequipeño. En 2023, junto al destacado atleta Eusebio Huiza Mendoza y otros corredores, participó en la fundación de la Asociación de Fondistas Arequipa Bicentenario del Perú, con el objetivo de reunir a los atletas y promover esta disciplina.

Como presidenta de esta asociación, actualmente trabaja para incentivar la práctica deportiva desde la niñez y acercar a niños, adolescentes y adultos al mundo de las carreras. Para Martha, nunca es demasiado tarde para comenzar. “Para este deporte no hay edad, puedes empezar en el momento que tú desees”, sostiene.

Una de las próximas actividades que impulsa es la reactivación de la tradicional Clásica Arequipa, programada para el 23 de agosto. La competencia tendrá recorridos de 16 y 8 kilómetros y atravesará los distritos de Characato, Sabandía, Paucarpata, Mariano Melgar y Miraflores hasta llegar al centro de Arequipa.

La carrera contará con diversas categorías, desde jóvenes de 14 años hasta corredores de 70 años a más. Martha destaca que incluso existen atletas de 78 años que continúan compitiendo, demostrando que la edad no tiene por qué ser un límite para mantenerse activos.